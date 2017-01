HTL-Mädchenteam spendet für Rote Nasen Clowndoctors

25.01.2017, 18:29 Uhr

Soziales Engagement ist den HTL-Schülerinnen ein großes Anliegen

Den Schülerinnen des Mädchenteams der HTL Pinkafeld war es auch dieses Jahr ein Anliegen, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Das von ihnen initiierte Charity-Projekt stand im Wintersemester 2016/17 im Zeichen der „Rote Nasen Clowndoctors“. Die Mädchen der HTL konnten für diesen österreichischen Verein, der kranken Menschen in Spitälern und Pflegeeinrichtungen durch speziell ausgebildete Clowns wieder Hoffnung und Lebensmut schenkt, Spenden in der Höhe von rund € 600 sammeln.Julia Köberl, Schülerin der 5 AHBTT, bedankt sich im Namen des Mädchenteams bei allen Unterstützern!