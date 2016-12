Im Interview mit Mike Bench.

28.12.2016, 20:39 Uhr

Vorwort

Interview Mike Bench

Ein aufregendes Jahr 2016 neigt sich bald dem Ende zu. Viele Konzerte wurden gespielt. Neue Erfahrungen wurden gemacht, aber eines bleibt trotzdem immer dasselbe, die Freundschaft, die Musik, die Familie.Am Freitag, den 7. Dezember führte ich ein kurzes Interview mit Mike. Er ist der Sänger und Gitarrist der Band „Mike Bench“ und hat mit seinen Bandkollegen ein intensives und musikalisches Jahr hinter sich gebracht. Mike fällt es schwer, rückblickend auf das Jahr 2016 zu sagen, was denn der spannendste Moment in diesem Jahr war, aber er hob dennoch das Picture-On-Festival hervor, welches im August stattfand, da er und seine Freunde schon seit einigen Jahren es als großes Ziel sahen, dort aufzutreten. Natürlich haben die Jungs im Jahr 2016 neben dem Picture-On-Festival auch viele andere Konzerte gespielt, wobei für Mike Bench das schwierigste Konzert am 29. Juli im Tamdhu war und das schönste Konzert am 7. Dezember im Selfie Cafe. Im Jahr 2016 wurde auch die Werbung der Firma Hofer im Fernsehen ausgestrahlt, bei der Mike Bench für die Marke „Hot“ geworben hat. Dieser Auftritt in der Werbung war so gar nicht geplant, sondern reiner Zufall, denn als die Werbung gemacht wurde, wollte die Band einfach einmal Straßenmusik machen. Kurz darauf kam ein Kamerateam und die Band glaubte schon, das Kamerateam möchte die Band von diesem Ort verjagen, doch dann fragten die Kameraleute, ob die Band Mike Bench nicht gleich in der Werbung für „HOT“ mitspielen möchte.Im Jahr 2016 wurden auch vier Liverecording- Videos aufgenommen. Für die Band Mike Bench war es eine spannende Erfahrung solche Videos aufzunehmen, denn man hat nur diese eine Chance, wo einfach alles stimmen muss. Im Februar waren Thomas und Mike zu Gast im Landesstudio in Eisenstadt. Sie wurden von Bettina Treiber zu einem Interview eingeladen und es war für die beiden eine riesen Freude dieses Interview mit Bettina Treiber durchzuführen. Es war sehr aufregend für die beiden Sänger. Für Mike Bench hat jede Location einen ganz speziellen Reiz, denn bei jedem Auftritt ist alles anders und man muss stets aufs Neue die Fans mit der Musik überzeugen. Für Mike ist es persönlich sehr schwer einen Lieblingssong aus den Songs der Band zu nennen, da hinter jedem Song eine spezielle Geschichte steckt. Der Name der CD lautet „Hold the Vision, trust the Journey“, der für Mike ein Motto ist, denn ins Deutsche übersetzt heißt es „Habe Träume und Visionen und behalte diese im Auge“- so, wie oben schon erwähnt mit dem Picture-ON-Festival.Zum Abschluss des Jahres veranstaltet die Band noch die große Mike Bench Show im OHO. Bei dem Konzert werden sie von ihren Freunden „Most“ und „Philipp Archan“ unterstützt. Mit dieser Show möchte die Band einen angemessenen Jahresabschluss veranstalten. Mit einigen „Zuckerln“ und Überraschungen dürfen dabei die Fans rechnen. Für die Zukunft ist geplant, die große Mike Bench Show jedes Jahr am 30.12. zu veranstalten.