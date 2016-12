Jahresabschlussfeier der Feuerwehrjugend Loipersdorf

17.12.2016, 14:04 Uhr

Wenn die 22 jungen Mädchen und Burschen von der Loipersdorfer Feuerwehrjugend zusammenkommen, dann tut sich was im Feuerwehrhaus!



Am 16. Dezember 2016 feierten die Loipersdorfer Feuerwehrmädchen und -burschen gemeinsam mit ihren Jugendbetreuern Weihnachten und den erfolgreichen Abschluss des Jahres 2016. Natürlich gab es auch ein buntes Rahmenprogramm.Schon am späten Nachmittag zeigte Feuerwehrpyrotechniker Martin Koch in einer tollen Vorführung, wie gefährlich Feuerwerkskörper werden können. Danach ging es ins Feuerwehrhaus, wo sich die Jugendlichen bei Würstel und Limonade stärkten. Nach dem Essen wurde gemeinsam ein Film angesehen und wurden Spiele gespielt.