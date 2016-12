Kleine Katze in einem Wald in Tauchen sich selbst überlassen

20.12.2016, 12:00 Uhr

Auf einem Streifzug im Jagdrevier Tauchen stieß ein Jäger auf einen eher ungewöhnlichen Waldbewohner - ein ausgesetztes Kätzchen.

Wie Müll weggeworfen

Neues Zuhause

TAUCHEN (kv). Vor Kälte zitternd saß die zurückgelassene Katze in ihrem Katzenklo, einige Meter weiter lag der zur Seite getretene Deckel. "Sie war zutraulich und ist etwa ein Jahr alt", erzählt die Gattin des Jägers.Da die Katze am Vorabend noch nicht im Wald war, muss sie irgendwann in der Nacht oder dem führen Morgen von seinen herzlosen Besitzern in den Wald geworfen worden sein. Dort saß sie hilflos in ihrem Korb und wartete auf Rettung. "Aus welchem Grund auch immer man sein Haustier nicht mehr haben will, das ist kein Grund, es einfach auszusetzen. Da hätte es humanere Lösungen gegeben", so die empörte Frau.Abgemagert und sehr mitgenommen konnte das süße Kätzchen ein Herz erobern: Die Schwiegermutter des Jägers gab ihm ein neues und sicheres Zuhause.