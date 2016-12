Kommentar: Haustier bedeutet Verantwortung

28.12.2016, 10:00 Uhr

Haustiere sind Lebewesen, die man nicht einfach in eine Ecke stellen kann und nur bei Bedarf rausholt. Sie brauchen Pflege, Zuwendung, Platz und müssen natürlich auch erzogen werden. Und wie Kinder machen Haustiere auch gerne mal Dreck und auch Tierhaare müssen regelmäßig entfernt werden. Hinzu kommen die Tierarztkosten für Impfungen, Chipping & Co.All das sollte man sich gut überlegen, dann steht dem Familienzuwachs nichts mehr im Wege. Am wichtigsten ist jedoch zu schauen, welches Haustier am besten zur Lebenssituation und dem Umfeld passt. Vor allem Hunde brauchen Menschen um sich und sollten nicht den ganzen Tag allein sein.

