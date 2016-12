Kommentar: Kranksein muss man sich leisten können

19.12.2016, 11:33 Uhr

Die Politik geht rational an die Sache heran und versucht mit Ärztezentren das Problem des fehlenden Personals zu umgehen. Doch damit werden die Probleme lediglich aufgeschoben und nicht beseitigt. Wichtiger wären langfristige Lösungen, damit den Menschen nicht in ein paar Jahren das ganze Gesundheitssystem um die Ohren fliegt.Politik und Ärzteschaft sollten endlich an einem Strang ziehen und versuchen, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Vielleicht könnten so sinnvolle Maßnahmen gesetzt werden, die am Ende den Menschen wirklich zugutekommen und das auf lange Sicht.

Link: Ärztestreik: Gesundheitssystem darf nicht kaputtgespart werden