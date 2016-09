Landesumweltanwalt am 17. Oktober in Oberwart

Oberwart : Bezirkshauptmannschaft |

OBERWART. Der Burgenländische Landesumweltanwalt HR Werner Zechmeister hält am 17. Oktober, von 13.30 bis 16 Uhr, einen Sprechtag in der Bezirkshauptmannschaft Oberwart ab.

Bei Interesse an einem Gespräch wird um Anmeldung telefonisch unter 02682/600-2192 oder per E-Mail an umweltanwalt.burgenland@bgld.gv.at gebeten.