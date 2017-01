Lenker bei Verkehrsunfall in Pinkafeld verletzt

15.01.2017, 10:10 Uhr

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte zu Verkehrsunfall am 13. Jänner aus.

First Responder versorften Verletzten

PINKAFELD. Am Abend des 13.01.2017 (während der 145. Hauptdienstbesprechung) wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld mittels Rufempfänger zu einem Verkehrsunfall am Rathausplatz alarmiert.Aus ungeklärter Ursache war ein PKW ins Schleudern geraten, kam von der Fahrbahn ab, krachte seitlich in eine Säule des Rathauses und wurde wieder auf die Fahrbahn zurückgeschleudert.Der Lenker wurde dabei unbestimmten Grades verletzt. Er wurde von first respondern und vom Roten Kreuz Oberwart versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert.Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld sicherte die Unfallstelle ab, stellte den Brandschutz sicher und führte mittels WLF die Fahrzeugbergung durch. Nach ca. einer Stunde konnte wieder eingerückt werden. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld bedankt sich bei allen für die gute Zusammenarbeit.