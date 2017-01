Mamanet für aktive Mütter und Frauen im Bezirk Oberwart

16.01.2017, 11:39 Uhr

Durch die Initiative von ASKÖ Vizepräsidentin Doris Prohaska in Zusammenarbeit mit Kathrin Kirnbauer wurde es 24 Frauen und Müttern möglich, das Projekt auch in Pinkafeld ins Leben zu rufen.

Trendsportart Cachibol

PINKAFELD. Mamanet ist eine Sportbewegung und ein Lifestyle für Mütter und Frauen. Frei nach dem Motto: „Every mother/woman can“ wird miteinander gespielt. Am 14. Jänner 2016 kamen in Pinkafeld vor der ersten Schnupperstunde alle am Projekt Interessierten zusammen, insbesondere Funktionäre und potentielle Betreuer, die überlegen, Mamanet in ihrem Umfeld umsetzen zu wollen.Mamanet bietet eine neue Sportart an, die dem Volleyball ähnelt, allerdings mit vereinfachten Regeln. Das macht den Sport auch für weniger sportaffine Damen zugänglich.Der Ball wird beim Cachibol nicht gebaggert und gepritscht, sondern gefangen und geworfen – die technischen Herausforderungen sind viel geringer. Es ist schnell erklärt, ohne Vorkenntnisse in jedem Alter leicht erlernbar und macht gleich Spaß.