Manuel Reisner schaffte es bei Burgenland Extrem ins Ziel

31.01.2017, 16:23 Uhr

Der Oberpullendorfer Manuel Reisner, der zugunsten der St. Anna Kinderkrebsforschung, die Burgenland Extrem-Tour auf sich nahm, erreichte das Ziel in Oggau.

OBERPULLENDORF/LOIPERSBACH. Wie berichtet, setzte sich Manuel Reisner nach dem tragischen Tod seiner Tochter Jana Valentina das Ziel, anderen Betroffenen zu helfen. Er stellte sich der Herausforderung der Burgenland Extrem Tour und wollte die halbe Strecke 60 Kilometer schaffen.

Gedanken an Jana Valentina

Spendenkonto

"Ich bin erschöpft, aber nach unglaublichen 14,25 Stunden bin ich um 1.15 Uhr (Sonntagfrüh) wieder in Oggau angekommen. Das bedeutet, ich habe die Strecke von 60 Kilometer geschafft. Das letzte Drittel der Strecke war die reinste Qual! Ich konnte diese nur aufgrund der Gedanken an unsere Jana Valentina und die vielen Unterstützer unserer Aktion meistern. Zudem war es eine reine Teamleistung, weil ohne die vielen Wegbegleiter auf der Strecke, bestehend aus Familie und Freunden, hätte ich wohl nicht so lange durchgehalten", so Manuel Reisner im Ziel.Für jeden geschafften Kilometer geht nun ein Euro seiner Spendenpartner unter dem Motto "Hikeforkids" an die St. Anna Kinderkrebsforschung. "Wir freuen uns, gemeinsam mit den Unterstützern einen kleinen Beitrag für die Heilung von krebskranken Kindern, geleistet zu haben", meint der gebürtige Loipersbacher abschließend.Volksbank Wien AGIBAN: AT75 4300 0414 5050 2004BIC: VBWIATW1Kennwort: hikeforkids