Multimediales Kreativtraining und Kunsttherapie mit Marion Ritzinger

10.02.2017, 21:39 Uhr

KEINE Vorkenntnisse oder besondere Fähigkeiten notwendig!

ZIELGRUPPE: Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren,

Einzelpersonen, Gruppen, Schulklassen, Arbeitsteams, ...

ALLE mit Interesse ihr Leben zu verbessern

Kunst an sich wirkt: sie aktiviert deine kreativen Anlagen.Von einem unbewussten in einen bewussten Ausdruck zu kommen ist ein Ziel der Kunsttherapie.Hast du Lust dich auf so eine Reise zu dir selbst einzulassen?Vielleicht liegt auch gerade etwas konkretes an, das sinnlich-künstlerisch ausgedrückt werden möchte?

... mit Impulsen aus Musik, Bewegung, Tanz, Theater, Märchen, Formen, Malen, Zeichnen, Darstellen, Installieren, Schreiben... in einem fließenden Übergang

Alle Infos, Anfragen, Termine unter:

Email: info@mariONE.atINDEM WIR UNSERER KREATIVITÄT FREIEN LAUF LASSENBEGINNEN WIR UNSERE GEFÜHLE UND GEDANKEN ZU ORDNENWODURCH RAUM ENTSTEHT FÜR NEUE MÖGLICHKEITEN DES ERLEBENS!!!