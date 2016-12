Neue Eisenstädter errichtet Quattrohäuser in Pinkafeld

02.12.2016, 09:19 Uhr

Wohnen wie in einem Haus

Neue Eisenstädter steht bei der Verwirklichung ihres Mottos „Wir bauen Lebensräume – Wohnträume werden wahr“ für architektonische Vielfalt. Dementsprechend werden durch die Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Architekten verschiedene Ideen verwirklicht.Aktuell verwirklicht die Neue Eisenstädter in Pinkafeld in der Schützner Straße eine bereits erprobte besondere Idee – nämlich Maisonettewohnungen in einem Quattrohaus, dies bedeutet Wohnen wie in einem Haus.Die architektonische "Haus-im-Haus-Lösung" bietet den Vorteil, keinen Mitbewohner über oder auch unter sich zu wissen, denn jede Wohneinheit verfügt über einen eigenen Eingang, einen eigenen Keller, ein eigenes Erd- und Obergeschoss sowie einen eigenen Garten.

Acht Maisonettewohnungen in zwei Quattrohäusern

Sofort beziehbar

Miete mit Kaufoption

Die Wohnnutzfläche beträgt pro Maisonette rd. 110 m², im Keller gibt es zusätzlichen Stauraum von rund 43 m². Die Terrasse hat eine Größe von rund 33 m².Die Ausführung erfolgt in Niedrigenergiebauweise. Geheizt wird zentral mit einem Solar-Gas-Brennwertgerät mittels Fußbodenheizung in den Wohnräumen (HWB 30 kWh/m².a fGEE 0,66).Die Übergabe des ersten Bauteils ist bereits erfolgt. Derzeit stehen noch zwei Maisonettewohnungen sofort beziehbar zur Verfügung. Der zweite Bauteil mit weiteren zwei Quattrohäuser mit acht Maisonettewohnungen befindet sich derzeit in Bau und wird voraussichtlich im Herbst 2017 fertiggestellt.Errichtet werden die Wohnungen unter Zuhilfenahme von Förderungsmitteln des Landes Burgenland und angeboten in Miete mit Kaufoption.Information:Neue EisenstädterMattersburger Straße 3a7000 EisenstadtAstrid Bosard oder Sabrina Unger02682/65560/DW 20