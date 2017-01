Neuer Bürgermeister tritt in Rechnitz seinen Dienst an

24.01.2017, 09:21 Uhr

Der neue Mann

Der neue Bürgermeister ist ebenfalls schon länger in der Gemeindepolitik tätig. Im Juni 2012 wurde Martin Kramelhofer der neue Geschäftsführer der SPÖ Rechnitz, womit er Alois Schoditsch ablöste. Nun tritt er in die Fußstapfen von Bürgermeister Engelbert Kenyeri

Zum Altbürgermeister

Die politische Karriere von Engelbert Kenyeri begann als Gemeindevorstand. In der Folge wurde er zum geschäftsführenden Parteiobmann und im Jänner 2007 schließlich zum Bürgermeister der Gemeinde Rechnitz gewählt.Vor seinem Einstieg in die Politik war er als Elektriker tätig und begann dann als Trainer im Schulungszentrum Burgenland. Als Trainer bildete er in der Erwachsenenbildung Elektrotechniker für das Arbeitsmarktservice aus. Danach war er als Bereichsleiter für Elektrotechnik und Integration sowie als geschäftsführender Stellvertreter des Schulungszentrums tätig.