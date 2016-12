04.12.2016, 08:25 Uhr

Jung und Alt hatten riesen Spaß beim Nikolausklettern im Klettergarten Markt Neuhodis, den der Alpenverein Südburgenland organisierte.

MARKT NEUHODIS (ps). Die Kinderaugen leuchteten als sich der Nikolaus gemeinsam mit seinem kleinen Gesellen, dem Krampus aus luftiger Höhe im Klettergarten abseilte, um den Kindern Geschenke und Adventfreude zu bringen. Diese Überraschung ist der Jugendleiterstellvertreterin Stefanie Bieber mit ihrem Team vom Alpenverein Südburgenland wahrlich gelungen. Mit dem "Nikolausklettern" wollte man bei idealen äußeren Bedingungen, den Kindern vor der Jahreswende die letzte Möglichkeit der Bewegung in der Kletterwand geben. Dabei erkletterten die Kids so manches Nikolaussackerl, das in der Wand verankert war. Ein vergnüglicher Nikolaustag klang mit viel Spaß und Unterhaltung für Jung und Alt in gemütlicher Atmosphäre aus.