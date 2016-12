Platz 2 bei „Ö3-Wundertüten-Challenge 2016“ an die Volksschule Bad Tatzmannsdorf

06.12.2016, 13:00 Uhr

Die Volksschule Bad Tatzmannsdorf sammelte 1.179 Handys und erreichte damit Platz 2 in ganz Österreich

BEZIRK OBERWART. Zwei Sieger- und viele Gewinnerschulen haben in den vergangenen Wochen „das Wunder der Ö3-Wundertüte“ wahr werden lassen. 642 Schulen im ganzen Land haben sich heuer der Challenge gestellt und versucht, in den Sammelboxen der Ö3-Wundertüte möglichst viele Handys zu sammeln, deren Erlös dann Kindern und Jugendlichen in Notlagen hilft.Insgesamt kamen 56.000 Euro für Kinder und Jugendliche in Notlagen in Österreich zusammen. Pro gespendetem Handy können 1,50 € an Spendengeld gewonnen werden. Der Erlös wird auf die Partner "Österreichisches Jugendrotkreuz", "youngCaritas" und "Licht ins Dunkel" aufgeteilt. „Wir bedanken uns bei allen, die diese Aktion unterstützt haben und ihre alten Handys für den guten Zweck gespendet haben“, so Elternverein-Obfrau Tanja Stutterecker von der VS Bad Tatzmannsdorf.

Platz 2 für Bad Tatzmannsdorf

Burgenlandwertung

In der Kategorie "Handys gesamt" belegte die Volksschule Bad Tatzmannsdorf (40 Schüler) mit 1.179 gesammelten Handys in der Österreichwertung Platz 2 hinter Neuen Musikmittelschule Blindenmarkt in Niederösterreich mit einem neuen Rekordergebnis von 3.865 Handys.In der Kategorie "Handys pro SchülerIn" belegte die VS Bad Tatzmannsdorf mit 29,48 Handys/Schüler den 4. Platz österreichweit. Die VS Gries b. Längenfeld (63,67 Handys).1. VS Bad Tatzmannsdorf (40 Schüler) 1.179 Handys2. SMS Gols (226) 335 Handys3. VS Pinkafeld (256) 285 Handys4. NMS Pamhagen (89) 99 Handys5. VS Stadtschlaining (41) 54 Handys6. VS Wolfau (57) 40 Handys7. BS Eisenstadt (230) 36 Handys8. VS Siegendorf (156) 33 Handys9. NMS Neusiedl/See (320) 25 Handys10. NMS Andau/VS Andau (150) 14 Handys1. VS Bad Tatzmannsdorf 29,482. SMS Gols 1,483. VS Stadtschlaining 1,324. VS Pinkafeld 1,115. NMS Pamhagen 1,116. VS Wolfau 0,707. VS Siegendorf 0,218. BS Eisenstadt 0,169. VS Donnerskirchen 0,1310. BS Mattersburg 0,12