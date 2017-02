Projektbesprechung des Roten Kreuzes in der Stadtgemeinde Oberwart

07.02.2017, 13:43 Uhr

Rot-Kreuz Bezirksstellenleiter Rudolf Luipersbeck und Ortsstellenleiter Ernst Imre besuchten Bürgermeister LAbg. Georg Rosner, um mit ihm über die Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Oberwart zu sprechen.

Frisch informiert

OBERWART. Es ging in erster Linie um die Koordinierung der geplanten Projekte des Roten Kreuzes im Bezirk Oberwart.Im Rahmen des Treffens haben die beiden auch Informationsbroschüren und Rot Kreuz-Kaffeebecher an den Stadtchef überreicht. "Regelmäßige Gespräche mit den Verantwortlichen der Hilfsorganisationen sind für mich als Bürgermeister wichtig, um über aktuelle Themen und Planungen informiert zu sein. Das Rote Kreuz ist eine unverzichtbare Einrichtung, die jeden von uns in vielen Bereichen des Alltags Hilfeleistungen anbietet und ich bin bestrebt, diese nach besten Möglichkeiten zu unterstützen", so Rosner.