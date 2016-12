REFA Arbeitssystem- und Prozessgestaltung - Zeugnisverleihung

07.12.2016, 21:01 Uhr

der HBLA Oberwart setzten ihr Management-Wissen in die Praxis um, indem sie diederorganisierten.Viel Kreativität und Engagement kennzeichneten Planung, Vorbereitung und Durchführung der Zeugnisverleihung. So brachte die Klasse einen selbst gefertigtenund einen iauf die Bühne. Durch das abwechslungsreiche Programm führten zwei junge Moderatorinnen.Sieben Schülerinnen der Modeschule legten im Gegenstand „Prozessgestaltung und Prozessmanagement`` dieerfolgreich ab. Somit können sie in einem Unternehmen als Expertinnen bei der Umsetzung betrieblichereingesetzt werden. Nach der feierlichen Zeugnisübergabe wurden die zahlreichen Gäste zu einem Buffet gebeten, das die Abteilung Tourismus vorbereitet hatte.