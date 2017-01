SAP-Zertifikatsverleihung an der HLBA Oberwart

25.01.2017, 17:54 Uhr

erhalten ihrefür die Teilnahme amUm den Absolvent/inn/en den Berufseinstieg nach der Reife- und Diplomprüfung zu erleichtern, wurde auch in diesem Schuljahr SAP angeboten. SAP ist eine Software zur Abwicklung sämtlicher Geschäftsprozesse eines Unternehmens wie Buchführung, Controlling, Vertrieb, Einkauf, Produktion, Lagerhaltung und Personalwesen. Es wird von zahlreichen namhaften privaten und öffentlichen Unternehmen im In- und Ausland genutzt.Die Schülerinnen des 5. Jahrganges der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der HBLA Oberwart haben bewiesen, wie engagiert und motiviert sie sind – viele der zukünftigen Maturantinnen haben sich für diese Zusatzqualifikation entschieden. Sie konnten im praxisorientierten Unterricht einen Einblick, wie SAP in einem Unternehmen eingesetzt wird, gewinnen.