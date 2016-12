SC Pinkafeld Weihnachtsfeier im GH Portschy

03.12.2016, 10:52 Uhr

Die traditionelle Weihnachtsfeier des SC Pinkafeld fand in diesem Jahr im Gasthaus Hans Portschy statt. Obmann Karl Hirt konnte dabei auch Bürgermeister Kurt Maczek und Vizebürgermeister Fritz Luisser begrüßen, welche die Grüße der Stadtgemeinde Pinkafeld übermittelten.

Rückblick auf ein anspruchsvolles Jahr 2016

Sowohl Obmann Karl Hirt als auch Trainer Thomas Pratl betonten in ihren Ansprachen, dass das nun zu Ende gehende Jahr sehr anspruchsvolle Herausforderungen mit sich brachte. Während in wirtschaftlicher Hinsicht der SCP mit der Registrierkassenpflicht konfrontiert wurde, stand auf dem sportlichen Sektor die Aufgabe an, mit einer der jüngsten Landesligamannschaften Österreichs gegen so manch hochkarätig bestückten Gegner zu bestehen. Beide Herausforderungen konnten mit vereinten Kräften gemeistert werden. Der Verein blickt nun hoffnungsvoll auf das Jahr 2017, wo ein einstelliger Tabellenplatz in der Endabrechnung ein erklärtes Ziel ist.

Beim SC Pinkafeld geht eine Ära zu Ende

Mit Jahresende geht beim SC Pinkafeld auch eine Ära zu Ende, denn Rosa Rakowitz wechselt altersbedingt in den wohlverdienten Vereinsruhestand. „Mama Rosa“, wie sie von allen liebevoll genannt wird, war jahrzehntelang für die Betreuung der Kantine im Eingangsbereich zuständig. Auch Masseur Friedrich Hofer, der in den letzten drei Jahren sich um das Wohl der SCP-Kicker kümmerte, wurde verabschiedet.