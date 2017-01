13.01.2017, 16:34 Uhr

Silvesterparty des SC Buchschachen

Zum Jahresabschluss 2016 fand am 31.12.2016 die Silvesterparty des Sportclub Buchschachen statt. In der Dorfscheune Buchschachen wurde ab 20 Uhr mit einem Sektempfang, Livemusik und einer Tombola in das neue Jahr gefeiert.

