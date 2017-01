Tierischer Feuerwehreinsatz

17.01.2017, 07:46 Uhr

Zu einem „tierischen“ Einsatz wurden wir am 16.01.2017 gerufen. Im landwirtschaftlichen Fachbetrieb Dirnbeck an der B 63 hörten anwesende Feuerwehrmänner das Jammern einer Katze aus einem Silo. Bei der erfolgten Nachschau fanden sie eine Katze, welche in eine Getreidebox gefallen war und sich nicht mehr alleine befreien konnte. Es bestand die unmittelbare Gefahr für das Tier, da das lose aufgeschüttete Getreide zur Todesfalle für die Katze werden konnte.Unter dem Kommando von ZGK FM Daniel Tomiszer waren wir mit LM Christian Schuch und OLM Marco Schwaiger sowie mit dem HLF im Einsatz.Nach Herstellung der Sicherungsmaßnahmen für die eingesetzten Feuerwehrleute wurde die Bergung der Katze durchgeführt, diese aus ihrer Falle gerettet und auf sicheren Boden gesetzt.