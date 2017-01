Tödlicher Verkehrsunfall bei Redlschlag

22.01.2017, 13:21 Uhr

Ein Mann aus Redlschlag kam bei einem Verkehrsungall zwischen Redlschlag und Bernstein ums Leben.

REDLSCHLAG. Am 21.01.2017, gegen 16:45 Uhr, fuhr ein 51-jähriger Mann aus Redlschlag mit seinem PKW auf der Kaltenecker Straße L104 von Redlschlag kommend in Richtung Bernstein. In einer langgestreckten Linkskurve kam er aus bisher unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine etwa sieben Meter tiefe Böschung entlang.Dabei touchierte er zunächst mit der linken, und danach mit der rechten Fahrzeugfront jeweils einen Baum. Der Mann erlitt bei dem Verkehrsunfall tödliche Verletzungen. Der verständigte Notarzt (Christophorus 16) konnte nur mehr den bereits eingetretenen Tod feststellen. Die Fahrzeugbergung erfolgte durch die FF Bernstein und FF Redlschlag.