Verkehrsunfälle zwischen Pinkafeld und Oberschützen sowie in Hochart

06.01.2017, 13:24 Uhr

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld war gleich mehrmals im Bergeeinsatz. Eine Person wurde auf der L235 verletzt.

PINKAFELD/OBERSCHÜTZEN/HOCHART. In den Abendstunden des 05.01.2017 wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld zu einer Fahrzeugbergung im Ortsgebiet von Hochart nachalarmiert.Beim Eintreffen der Feuerwehr Pinkafeld war die ortsansässige Feuerwehr Hochart bereits vor Ort. Ein PKW war in einer Kurve von der schneeglatten Fahrbahn abgekommen, durchbrach einen Zaun samt Hecke und kam in einer Hausmauer zum Stehen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld führte gemeinsam mit der Feuerwehr Hochart mittels Kran (WLF) die Fahrzeugbergung durch. Nach einer Stunde konnte wieder eingerückt werden.

Verletzte Person nach Verkehrsunfall

Am Vormittag des 06.01. wurde die Stadtfeuerwehr Pinkafeld gemeinsam mit der Feuerwehr Oberschützen zu einem Verkehrsunfall auf der L235 (zwischen Pinkafeld und Oberschützen) alarmiert.Beim Eintreffen der Stadtfeuerwehr Pinkafeld war die Feuerwehr Oberschützen und das Rote Kreuz Oberwart bereits vor Ort. Die verletzte Lenkerin wurde im Straßengraben vom Roten Kreuz versorgt und anschließend ins Krankenhaus Oberwart eingeliefert. Im Anschluss an die Rettungsarbeiten führte die Stadtfeuerwehr Pinkafeld gemeinsam mit Kammeraden der Feuerwehr Oberschützen mittels Kran (SRF) die Fahrzeugbergung durch. Nach ca. einer Stunde konnte wieder eingerückt werden.