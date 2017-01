"71 oder der Fluch der Primzahl" im Offenen Haus Oberwart

Vom 19. bis 22. Jänner ist das neue Theaterstück von Peter Wagner im OHO zu sehen.

OBERWART. Im August 2015 wurden in Parndorf 71 Leichen von Flüchtlingen in einem Schlepper-LKW gefunden. Diese Katastrophe hat nach Aufarbeitung verlangt und bekommt jetzt eine lebendige in Form eines Theaterstücks, das am 4. Jänner in Parndorf Premiere feierte.Peter Wagner hat aus Texten von 21 burgenländischen AutorInnen und dokumentarischen Interviews ein dramatisches Ganzes zusammengefügt, das von fünf DarstellerInnen in den Bühnenraum gebracht wird und auch als Buch erscheinen wird.

Vier Aufführungen im OHO

Im Offenen Haus Oberwart wird das Theaterstück "71 oder der Fluch der Primzahl" (in Kooperation mit der Theaterinitiative Burgenland) im Jänner vier Mal zu sehen sein.Am Donnerstag, 19. Jänner, Freitag, 20. Jänner, sowie am Samstag, 21. Jänner, um jeweils 19.30 Uhr und am Sonntag, 22. Jänner, in einer Matinee um 11 Uhr wird das Stück präsentiert.Mit Texten von 21 burgenländischen AutorInnen, Interviews mit 15 GesprächspartnerInnen rund um die Aufarbeitung der Katastrophe, Bildmotiven von dutzenden KünstlerInnen, 5 DarstellerInnen auf der Bühne.Szenische Einrichtung und Inszenierung: Peter Wagner. Die Musik stammt von Ferry Janoska. Mitwirkende sind Tania Golden, Gernot Piff, Petra Staduan, Werner Wultsch, Bella Ban (Bühnenmitwirkung und Kostüm).