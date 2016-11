Christian Pinzker als neuer Bürgermeister von Unterkohlstätten angelobt

28.11.2016, 08:56 Uhr

"Der heutige Tag ist ein weiterer Meilenstein in meinem Leben für das Gemeinwohl.Bürgermeister einer Gemeinde zu werden ist zwar eine ehrenvolle, aber auch eine anspruchsvolle und herausfordernde Tätigkeit. Gerne und mit Freude nehme ich sie an. Als neuer Bürgermeister möchte ich unsere Heimatgemeinde Unterkohlstätten noch lebens- und liebenswerter machen. Die soziale Sicherheit unserer Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohner steht dabei im Mittelpunkt meiner Arbeit. Ich will für alle Generationen eine moderne und zukunftsorientierte Heimat schaffen und das Ehrenamt weiter fördern", erklärte Pinzker.