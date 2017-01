„Damals fühlte ich, dass in jedem SS-Mann ein Mörder steckt“

27.01.2017, 20:16 Uhr

Oberwart : Oberwart | Teil 2:Der SS-Mann befahl, ihn (Anm: Häftling Fischer) in den tiefsten Schlamm zu legen. Sie mussten von der eisigen Masse auf ihn häufen, ihn ganz damit bedecken. Der junge SS-Mann und der Kommandoführer standen dabei und lachten. „Nur mehr Schnee, nur mehr!“ schrie der junge SS-Mann. „Jetzt wird ihm die Faulheit vergehen. Jetzt wird er erfrischt, dass er arbeiten kann!“ Zuletzt lag der kranke Kamerad ganz still und leblos. Da machte dem SS-Mann die Sache keinen Spaß mehr, er befahl, ihn wieder anzuziehen und liegen zu lassen.

An diesem Vormittag wiederholte er die gleiche Prozedur mit noch zwei Häftlingen aus unsrem Kommando, die „faul“ waren, nur ließ er sie nicht ausziehen, sondern in Kleidern hinlegen und mit Schnee bedecken.Als wir zur Mittagspause antraten, lebte Fischer noch. Der SS-Posten warf einen Blick auf sein Opfer und sagte befriedigt: „Der verreckt noch heute, der ist ja jetzt schon halb hin.“ Ich stand keine drei Schritte entfernt, hörte deutlich jedes Wort, sah sein teuflisches Grinsen und das breite Lächeln des Kommandoführers, sah das glühende, rote Gesicht des Kammeraden, dessen Arme schlaff herabbaumelten. Damals fühlte ich, dass in jedem SS-Mann im Lager ein Mörder steckt. In diesem Moment hätte ich den Posten umbringen können, es wäre mir eine Wohltat gewesen. Aber welch dummer und unreifer Gedanke, mit den schwachen Händen gegen Maschinenpistolen anzugehen.Nachmittags war es bei der Arbeit ruhiger, denn der junge SS-Mann hatte sich vor dem Schnee in einer Bude verkrochen. Endlich ertönte das Kommando: „Zum Abmarsch antreten!“„Singen!“ schrie der Kapo. „Singen!“ Wir trugen unseren Kameraden Fischer ins Lager, er war schon ohne Bewusstsein. Wie traurig war das Singen für uns und wie zynisch der Klang der Lagerkapelle. Beim Abendappell atmete Fischer schon nicht mehr; er wurde zum Abzählen zwischen weitere Tote geschmissen.Beim Appell bemerkten wir, dass unsere Kameraden, die morgens aus den Reihen geholt worden waren, nicht auf dem Appellplatz standen. Dann erfuhren wir von unseren Stubenältesten: „Alle sind durch den Kamin gegangen.“ Die SS-Männer hatten also an diesem Tag Hunderte von Häftlingen in den Gastod geschickt. Im Lager wurde für weitere Transporte Platz gemacht. Wir Übriggebliebenen aus dem Transport „BY“ waren an diesem Abend sehr traurig: Viele unserer Kammeraden waren nach Birkenau abtransportiert, unser Kollege Fischer war ermordet worden. Der Auschwitzer Himmel erschien diesmal besonders grau.Auszug aus: Tibor Wohl, Zeitzeuge, Arbeit macht tot - eine Jugend in Auschwitz, Kapitel 5Fortsetzung von: https://www.meinbezirk.at/leibnitz/politik/zieht-i...