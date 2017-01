Josef Horvath tritt bei Bürgermeisterwahl nicht mehr an

27.01.2017, 15:05 Uhr

Spätestens zur Wahl im Oktober endet die Amtszeit für Unterwarts Bürgermeister

UNTERWART. Im März begeht Josef Horvath sein 20-jähriges Bürgermeisterjubiläum. Im Rahmen einer Fraktionssitzung am Donnerstagabend gab der langjährige erste Mann in der Gemeinde bekannt, dass er bei der bevorstehenden Wahl nicht mehr antreten werde."Es ist ein guter Zeitpunkt zum Aufhören. Die gesamte Zeit hat sehr viel Spaß gemacht und wir haben viel umgesetzt. Die Gemeinde steht wirtschaftlich sehr gut da, das Industriegebiet floriert und auch sonst konnten wir gemeinsam sehr viel realisieren. Im Frühjahr gilt es noch einige Jahresabschlüsse zu erledigen. Danach bin ich bereit das Amt ordentlich zu übergeben", so Horvath.

Zeitpunkt und Nachfolger noch offen

Der genaue Zeitpunkt ist aber noch offen. "Wenn sich ein Nachfolger aus dem Gemeinderat findet, kann die Übergabe vielleicht schon im Mai erfolgen. Gibt es einen Kandidaten, der noch nicht im Gemeinderat tätig ist, ist die Übergabe erst bei der Wahl möglich. Namen will ich aber noch keine nennen. Bis dahin werde ich noch mit viel Elan weiterarbeiten, weil es mir nach wie vor Freude macht, Bürgermeister zu sein", so Horvath.