Kommentar: Miteinander arbeiten statt streiten

11.01.2017, 10:58 Uhr

In der Kommunalpolitik, wo das Persönliche noch stark im Vordergrund steht, schaffen es viele Gemeinden über Parteigrenzen hinweg an einem Strang zu ziehen. Das würden sich die Menschen auch im Land oder im Bund wünschen. Diskussion in der Sache ist natürlich wichtig und konstruktiv, denn verschiedene Zugänge ermöglichen es, unterschiedliche Aspekte zu beleuchten. Am Ende sollte jedoch auch dabei das Gemeinsame über dem Trennenden stehen.Dieses Motto sei der Landespolitik und ihren tragenden Kräften 2017 auf den Weg mitgegeben, denn viele sind auch in ihren Kommunen aktiv - und meist konsensorientiert. Wenn das im Kleinen funktioniert, warum dann nicht auch im größeren politischen Spektrum?