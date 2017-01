Konstituierende Sitzung des "Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bezirk Oberwart" erfolgt

19.01.2017, 17:15 Uhr

Im Kulturhaus-Gemeindesaal Unterwart trafen sich die Bürgermeister und Gemeindemitarbeiter.

UNTERWART. Am Mittwoch, 19. Jänner, fand im Kulturhaus-Gemeindesaal Unterwart die konstituierende Sitzung der Vollversammlung des "Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverband Bezirk Oberwart" statt.Obmann Bgm. LA Georg Rosner konnte alle Bürgermeister und viele Mitarbeiter der 32 Mitgliedsgemeinden begrüßen: "Der Verband hat bereits am 1. Jänner 2017 seine Arbeit aufgenommen. Leiterin Monika Krizanits und ihr Team erledigen am Standort Oberwart sämtliche Standesamtsagenden des Bezirkes. Dazu zählen Geburten, Staatsbürgerschaft, Eheschließung und Sterbefälle. Die ersten Wochen sind schon sehr gut verlaufen und ich freue mich, dass in dieser Sache über die Parteigrenzen hinweg große Einigkeit besteht. Mit dem Verband können wir unseren Bürger/-innen ein besseres Service bieten. Die Gründung ist ein wichtiger und richtiger Schritt der Gemeinden im Zusammenhang mit dieser immer komplizierter werdenden Materie."

Alle Gemeinden im Boot

Auch in anderen Bezirken des Landes gibt es bereits Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbände, das Besondere in Oberwart ist jedoch, dass sich ausnahmslos alle Gemeinden des Bezirkes daran beteiligen.So wurden gestern auch alle Standesbeamten der einzelnen Gemeinden bestellt, sie sind nun in standesamtlichen Aufgaben dem Verband dienstzugeteilt.