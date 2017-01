Langjähriger Oberschützer Bürgermeister Günter Toth verabschiedet

18.01.2017, 07:46 Uhr

Mit einer Feier wurde der langjährige Bürgermeister im Kulturzentrum verabschiedet.

Floriani-Plakette für Toth

OBERSCHÜTZEN. Am 13. Jänner 2017 empfing Bgm. Hans Unger die Ortsbevölkerung von Oberschützen, Vertreter der umliegenden Gemeinden, des Landes Burgenlandes, Firmen und Verbandsobmänner, welche in den letzten Jahren mit Günter Toth gemeinsam gewirkt haben, im Kulturzentrum Oberschützen zur feierlichen Verabschiedung von Günter Toth.Bgm. Toth trat im Oktober 2016 als Bürgermeister nach 14 Jahren zurück. Bgm. Hans Unger bedankte sich bei Bgm. a. D. Günter Toth für die 14 bewegten Jahre und die ausgezeichnete Arbeit in der Gemeinde.Seitens des Burgenländischen Landesfeuerwehrverbandes überreichte LBDS Hans Hatzl die goldene Floriani-Plakette für die Tatkräftige Unterstützung der Feuerwehren in der Gemeinde Oberschützen.