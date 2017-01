Oberschützen: FPO plant Arbeitsübereinkommen mit Hans Unger

21.01.2017, 08:45 Uhr

FPO-Chef Ernst Karner will Arbeitsübereinkommen mit neuem Oberschützer Bürgermeister ausarbeiten

OBERSCHÜTZEN. Am 20. Oktober wurde Hans Unger - wie berichtet - mit großer Mehrheit zum neuen Bürgermeister von Oberschützen gewählt. Auch die FPO von GV Ernst Karner unterstützte ihn."Wie schon in den letzten Jahren habe ich meine Entscheidung nicht von parteipolitischen Geplänkel abhängig gemacht, sondern ob ein positiver Mehrwert für Oberschützen gegeben ist. Ich habe Hans Unger meine Unterstützung und langjährige Erfahrung angeboten, weil ich seinen ausgerufenen Weg "Mit Hausverstand, Sachverstand und mehr Bürgernähe für die Menschen dazusein" höchst positiv sehe", so GV Ernst Karner.

Arbeitsübereinkommen geplant

Die FPO beschloss auch das Budget 2017 gemeinsam mit der ÖVP. "Wir haben zugestimmt, weil wir es als zukunftsweisend erachten - ohne Neuverschuldung und erhöhte Kreditrückzahlungen", argumentiert Karner.Nun will er gemeinsam mit Bgm. Hans Unger ein Arbeitsübereinkommen für die nächsten Jahre ausarbeiten: "Für eine gute Gemeindeentwicklun braucht es eine verlässliche Zusammenarbeit. Die soll es auch über die Gemeinderatswahl hinaus geben. Wir haben in den letzten fünf Jahre uns durch harte Sacharbeit ausgezeichnet, das wollen wir auch fortsetzen."