"Zu Fuß über die Alpen" im Dieselkino

Petra und Gerhard Zwerger-Schoner präsentieren ihren Dokumentarfilm über ihre Wanderung von München bis Venedig im Dieselkino Oberwart.

OBERWART. Die beiden Tiroler Reisejournalisten, Filmemacher und Bergfotografen Petra und Gerhard Zwerger-Schoner absolvierten eine Drei-Länder-Wanderung von München nach Venedig. In gut 30 Tagen führt die Strecke über fast 550 Kilometer und 22.000 Höhenmeter quer über die Alpen.Die Beiden haben ihre Erfahrungen entlang der Wanderung mit der Filmkamera festgehalten. Entstanden ist dabei eine lebensnahe und einfühlsame Dokumentation, die weit mehr ist, als ein Wanderbericht. Es sind bemerkenswerte Filmaufnahmen in grandioser Gebirgslandschaft, phantastische Natur und ein authentisches Erlebnis zweier Wanderer, die loszogen, um die Bergwelt zu erleben, doch am Ende weit mehr fanden.

Film im Dieselkino

Der 65-minütige Dokumentarfilm "Zu Fuß über die Alpen - Am Traumpfad von München nach Venedig" wird nach seiner Österreich-Premiere in Gleisdorf im Dieselkino Oberwart am Donnerstag, 19. Jänner, um 19 Uhr erstmals auch im Burgenland gezeigt.