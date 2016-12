2. Liga Süd: Schlaining und Kohfidisch sind erste Verfolger

07.12.2016, 10:00 Uhr

Schlaining verschenkte Herbstmeistertitel in der 2. Liga Süd nach Niederlage in Rechnitz an Jennersdorf

BEZIRK OBERWART. Acht Teams aus dem Bezirk Oberwart tummeln sich in der 2. Liga Süd, weshalb die Anzahl an Derbys entsprechend hoch und somit die Liga sehr spannend verläuft.So verpasste Schlaining mit einem 1:2 in Rechnitz in der letzten Spielrunde noch den Herbstmeistertitel an Jennersdorf, wobei der Abstand von gerade zwei Pünktchen verkraftbar ist und den Schlainingern die Verfolgerrolle vielleicht sogar noch besser liegt. Punktegleich mit Schlaining überwintert Kohfidisch als Dritter. Gemeinsam mit Güssing ist zumindest ein Vierkampf um den Titel zu erwarten.

Luft nach oben

Polster für Klassenerhalt

Beste Torschützen

Bezirksblätter Oberwart Team der Herbstsaison*

Als guter Fünfter kann Stuben 2017 noch ein wenig nach oben blicken. Vor allem zuhause gibt es noch ein wenig Luft nach oben, denn auswärts rangierte Stuben sogar auf Platz 2.Rechnitz kann mit Rang 7 im Herbst ebenfalls zufrieden bilanzieren, liegt man duch gerade zwei Punkte hinter den Stubenern und hat zum hinteren Drittel bereits neun Punkte Vorsprung.Oberdorf und Großpetersdorf rangieren im hinteren Drittel der Tabelle, konnten sich aber vom den Abstiegsplätzen dennoch entfernen. Sicher dürfen sich aber beide noch nicht fühlen. Fürs Frühjahr wollen beide Mannschaften aber eher den Blick Richtung Tabellenmitte richten und da liegen sie nicht so weit dahinter.Buchschachen hat ein sehr schwieriges Frühjahr vor sich, kann aber den Klassenerhalt aus eigener Kraft noch bewerkstelligen. Dafür werden aber mehr Punkte vor heimischen Publikum notwendig sein, als gerade vier. Ein Hoffnungsschimmer ist Goalgetter Manuel Arthofer, der sein Torkonto weiter aufbessern wird.Fast aussichtslos scheint hingegen die Situation für Oberschützen, das krisengeschüttelt lediglich einmal anschrieb und mit einem Torverhältnis von 11:87 bereits neun Punkte hinter dem Vorletzten abschließt und 15 Punkte hinter einem sicheren Platz.15 Tore: Salko Mujanovic (Rudersdorf), Vagner Cruz De Souza (Schlaining)12 Tore: Matej Dumbovic (Stuben), Zoltan Jozsi (Kohfidisch)11 Tore: Christian Resetarits (Dt. Kaltenbrunn)10 Tore: Manuel Arthofer (Buchschachen), Stefan Deutsch (Jennersdorf), Roman Rasser (Güssing), Michael Wurglits (Großpetersdorf)Milan Baliko (Rechnitz) - Marin Sestak (Schlaining), Philipp Schuch (Kohfidisch), Kevin Strohmeyer (Stuben) - Karlo Soltic (Rechnitz), Erich Bencsics (Schlaining), Marcel Pani (Kohfidisch), Michel Simon (Stuben) - Vagner Cruz De Souza (Schlaining), Michael Wurglits (Großpetersdorf), Zoltan Jozsi (Kohfidisch)* Das Team wurde aus Spielern der Bezirksteams in der 2. Liga Süd zusammengestellt.