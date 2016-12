Akute Abstiegssorgen bei Südburgenland

29.12.2016, 00:00 Uhr

Sowohl für das Bundesligateam als auch für die 1b wird das Frühjahr schwierig. Goberling hielt sich in der Frauengruppe Süd im Mittelfeld.

BEZIRK OBERWART. BEZIRK (ms). Einen schwierigen Herbst gab es für das Frauenfußballaushängeschild im Burgenland. In der ÖFB Frauenbundesliga lief kaum etwas wunschgemäß. Wesentliche Leistungsträgerinnen wie Stefanie Schneeberger oder Szabina Talosi verließen den Verein und auch eine neue Trainerin ersetzte Roland Laschober.In einigen engen Partien entschieden Individualfehler gegen die Südburgenländerinnen und damit verlor das Team rund um Kapitänin Susanna Koch auch sogenannte Sechspunktespiele wie beim 1:2 gegen Innsbruck.Gerade zwei Punkte stehen am Ende der Herbstsaison zu Buche und Südburgenland trägt die "Rote Laterne" ins Frühjahr. "Wir suchen nach Verstärkungen, aber die finanziellen Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt", meint Alfred Koch. Die Rückrunde verspricht noch viel Brisanz stecken doch mit LUV Graz und Innsbruck noch zwei Teams im Abstiegskampf.

1b kämpft ebenfalls

Goberling

Beste Torschützinnen

Bezirksteam Herbstsaison

Herbstteams Burgenland

Ähnlich schwierig hatte es die 1b - auch aufgrund des knappen Kaders. Trotz starker Leistungen fehlten in zahlreichen Spielen Nuancen, um zu punkten. Mit einem Sieg (3:0 in Hof) und einem Remis (1:1 bei Sturm Graz II) rangieren die Koch-Mädels am vorletzten Platz.Hoffnung gibt allerdings, dass im Frühjahr einige direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt ins Südburgenland kommen und die Rückrunde in den letzten Jahren meist die besser als der Herbst war. Das große Fragezeichen bleibt aber die knappe Kaderdichte und falls die "Einser" runter muss, ist eine Zukunft für die 1b ohnehin eher fraglich.In der NÖ Frauengruppe Süd matchten sich drei Burgenlandteams. Goberling hielt sich dabei im Mittelfeld, hat aber im Frühjahr noch Möglichkeiten den einen oder anderen Platz gut zu machen. Da wird vor allem auf Torjägerin Azra Kujaj gesetzt.Bad Sauerbrunn konnte sich ohne Niederlage den Herbstmeistertitel holen, St. Margarethen liegt auf Platz 3.11 Tore: Fanni Vago (St. Pölten),10 Tore: Stefanie Enzinger (Sturm Graz)8 Tore: Christine Schiebinger (Altenmarkt)6 Tore: Mateja Zver (St. Pölten)Beste Schützinnen Südburgenland: 3 Tore Susanna Koch, Stefanie Lefevre20 Tore: Maria Gstöttner (Neulengbach 1b)14 Tore: Ines Ruiss (Altera Porta)12 Tore: Natascha Celouch (Eggendorf)10 Tore: Petra Stanislavska (Erlaa), Evelin Kurz (St. Pölten II)Beste Schützin Südburgenland 1b: 2 Tore Kerstin Weber13 Tore: Anita Osterbauer (Kirchberg/W.)12 Tore: Azra Kujaj (Goberling), Sara-Marie Schügerl (Breitenau/Schw.)Magdalena Eberhardt (Südburgenland 1b) - Jennifer Köppel (Südburgenland), Kerstin Weber (Südburgenland 1b), Astrid Podiwinsky (Südburgenland), Lisa Strobl (Südburgenland) - Hanna Grill (Südburgenland 1b), Susanna Koch (Südburgenland), Pauline Zwickl (Südburgenland), Stephanie Jandl (Südburgenland 1b) - Stefanie Lefevre (Südburgenland), Azra Kujaj (Goberling)Es gibt derzeit keine eigene Landesliga im Frauenfussball, dennoch spielen viele Burgenländerinnen bei heimischen Vereinen, aber es gibt auch zahlreiche Legionärinnen.Die besten Burgenländerinnen im Herbst sind in zwei Teams zusammengefasst (Bundesligen und Ligen/Klassen), um den Vergleich etwas zu optimieren.Katharina Lichtenberger (Neulengbach 1b) - Pia Stefanek (Landhaus), Sandra Schwarz (Sturm Graz II), Lisa Strobl (Südburgenland) - Hanna Grill (Südburgenland 1b), Jennifer Köppel (Südburgenland), Martina Mädl (Landhaus), Pauline Zwickl (Südburgenland), Jennifer Pöltl (St. Pölten) - Stefanie Kremener (Neulengbach), Stefanie Schneeberger (Altenmarkt)*Zusammenstellung aus burgenländischen Spielerinnen der ÖFB Frauenbundesliga/2. FrauenligaSara Mangold (Schwarzenbach) - Katharina Haubenwallner (Mönchhof), Laura Maria Kroyer (St. Margarethen), Johanna Föger (Bad Sauerbrunn) - Bettina Koch (Schwarzenbach), Sabrina Strini (Hatzendorf), Linda Limbeck (Neusiedl), Katharina Lang (St. Ruprecht/R.) - Azra Kujaj (Goberling), Bianca Gröller (Loipersdorf), Rebecca Reichart (Wampersdorf)*Zusammenstellung aus burgenländischen Spielerinnen der Ligen und Klassen der Landesverbände