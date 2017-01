Andreas Guttmann und Laura Dorner sind burgenländische Landesmeister im Schi Alpin

29.01.2017, 19:14 Uhr

SC Grafenschachen veranstaltete Landesmeisterschaften aller Klassen im Schifahren.

ST. JAKOB/WALDE. Der SC Grafenschachen organisierte am 29. Jänner die Burgenländischen Landesmeisterschaften im Schi Alpin. Der Riesentorlauf (70 Teilnehmer) wurde auf der Nordabfahrt in St. Jakob im Walde in zwei Durchgängen gefahren.Die Landesmeistertitel gingen an Andreas Guttmann (SC Bad Tatzmannsdorf) mit einer Gesamtzeit von 1:39,57 und Laura Dorner (SK Eisenstadt) mit einer Gesamtzeit von 1:43,20.

Schülermeister

Kinderrennen

Bei den Bgld. Landesschülermeisterschaften (Raiffeisen-Schülercup) gab es folgende Sieger in den jeweiligen Klassen:Schüler U13 weiblich: Thier Anna-Maria (SC Grafenschachen)Schüler U14 weiblich: Schuller Eva (SC Grafenschachen)Schüler U16 weiblich: Rosa Victoria (SK Eisenstadt)Schüler U13 männlich: Friedl Paul (SC Bad Tatzmannsdorf)Schüler U16 männlich: Zapfel Lukas (USC Pinkafeld)U8 weiblich: El Kysy Malak (SC Neudörfl)U8 männlich: Grabenhofer Paul (USC Oberwart)U10 weiblich: Szerencsits Stefanie (USK Güssing)U10 männlich: Huber Phililp (SK Eisenstadtd)U12 weiblich: Eberhardt Emma (SC Bad Tatzmannsdorf)U12 männlich: Szerencsits Benedict (USK Güssing)