Bernd Wiesberger fightet in Malaysia wieder ganz vorne mit

11.02.2017, 12:37 Uhr

Am zweiten Spieltag schaffte der Oberwarter Bernd Wiesberger als erster Spieler auf der European Tour neun Birdies in Folge und holte sich damit die Zwischenführung. Am Moving Day rutschte er auf Platz 4 zurück.

OBERWART. Beim Eröffnungstag der Maybank Championship in Kuala Lumpur lief es für Oberwarts Golfprofi Bernd Wiesberger passabel. Mit einer 69er Runde (-3) und fünf Birdies - bei zwei Bogeys - belegte er den geteilten 19. Rang, sechs Schläger hinter dem Führenden Marc Warren.Der zweite Spieltag von Österreichs Nummer 1 darf sich historisch nennen, denn Bernd katapultierte sich mit neun Birdies in Folge - das gelang bislang noch keinem Spieler auf der European Tour - von Loch bis 7 bis 15 auf Platz 1 nach vor. Mit einer unglaublichen 63 Runde (-9) ging Bernd somit von der Poleposition (insgesamt 132 Schläge / -12) in den Moving Day. "War eine lässige Runde heute! Ich hatte endlich wieder mal den Putter zum größten Teil auf Temperatur!", resümierte der Oberwarter.

Rückfall auf Rang 4

Der dritte Spieltag verlief für Wiesberger dann alles andere als nach Wunsch. Dem Birdie-Rund des Vortags mit elf Birdies und nur zwei Bogeys folgte am Samstag eine Plusrunde mit vier Bogeys und lediglich drei Birdies. Mit der 73er Runde (+1) fiel Bernd auf den geteilten Vierten zurück (-11). Die Führung holte sich der Engländer Danny Willett, der mit genau 200 Schlägen (-16) mit drei Schlägen Vorsprung auf den Zweiten David Lipsky (USA) am Sonntag abschlägt."Was für ein Unterschied ein Tag machen kann. Ich habe nicht hervorragend gespielt und war auch einige Male ziemlich glücklos, besonders zu Beginn der Runde mit katastrophaler Distanzkontrolle am Green. Es ist ärgerlich, dass wir jetzt doch einige Schläge hinter dem Führenden sind, aber auf diesem Platz ist alles möglich", meint Bernd am Samstag.