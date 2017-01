21.01.2017, 09:46 Uhr

Nach zwei guten Spielrunden geht Oberwarts Golfprofi Bernd Wiesberger als Zwölfter ins Wochenende.

OBERWART. Oberwarts Golfprofi Bernd Wiesberger ist am Donnerstag, 19. Jänner, in die neue Saison der European Tour gestartet. Beim topbesetzten Turnier in Abu Dhabi lief es für den Oberwarter am ersten Tag mit einer 68er Runde (4-) Platz 10 sehr gut.Am Freitag legte Bernd eine 69er Runde (-3) nach und das bedeutete Rang 12 in der Zwischenwertung.