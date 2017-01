Burgenländische Nachwuchskicker spielten Turniere in Oberwart

29.01.2017, 16:44 Uhr

Das BFV veranstaltete in der Sporthalle die LAZ-/FTT- und BAZ-Turniere in der Sporthalle Oberwart.

Teams aus allen Bezirken

OBERWART. Der Burgenländische Fußballverband lud die Nachwuchsleistungszentren zum Turnierwochenende in die Sporthalle Oberwart.Am Samstag standen das BAZ (Bezirksauswahl)-Turnier (Jahrgang 2005) und das FTT (Fußballtalente)-Turnier (Jahrgang 2007 und jünger) am Programm. Am Sonntag spielten die Nachwuchskicker der BAZ (Jg. 2006) sowie LAZ-Kicker (Jg. 2004) ihre Turniere.Beim BAZ-Turnier (2005) spielten Güssing, Oberwart, Oberpullendorf, Mattersburg, Eisenstadt, sowie Neusiedl 1 und Neusiedl 2. Beim FFT-Turnier spielten in Gruppe A Oberpullendorf 1, Oberwart, Neusiedl 2 und Eisenstadt aufeinander. In Gruppe B spielten Neusiedl 1, Oberpullendorf 2, Güssing und Mattersburg.Beim BAZ-Turnier (2006) waren in Gruppe 1 Oberpullendorf 1, Oberwart, Neusiedl 2 und Eisenstadt im Einsatz. In Gruppe 2 standen Mattersburg, Jennersdorf, Neusiedl 1 und Oberpullendorf 2. Im LAZ-Turnier spielten mit Neusiedl, Oberwart, Eisenstadt und Güssing vier Teams.