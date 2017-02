Gunners gaben sich keine Blöße gegen Tabellenletzten

13.02.2017, 19:00 Uhr

Die Redwell Gunners holten gegen die Klosterneuburg Dukes einen sicheren 84:68-Heimsieg.

OBERWART. Die Klosterneuburg Dukes erwischten den besseren Start, doch die Gunners konterten und eroberten die Führung rasch zurück. Mit 19:16 ging es ins zweite Viertel. McNealy, Traylor und Cumberbatch ließen die Gunners nach fünf Minuten auf 37:26 davonziehen. Die Gäste haben Trefferschwierigkeiten. Oberwart brachte eine passable 41:29-Führung in die Kabinen.Im dritten Viertel machten die Gunners den Sack vorzeitig zu. Die Gäste konnten kaum mithalten. McNealy & Co. bauen ihren Vorsprung weiter aus und mit +23 starten die Chougaz-Jungs in den Schlussabschnitt (66:43). In diesem lassen die Gunners ihre Intensität sinken und die Dukes können noch Ergebniskosmetik betreiben. Am Ende rüttelt aber niemand am klaren 84:68 des Tabellenführers.McNealy 26, Cumberbatch 25, Jackson 11, Traylor 8, Blazevic 7, Käferle 4, Wolf 3

Graz und Traiskirchen

Das nächste Match führt die Gunners am Sonntag, 19. Feber, zum Cupgegner UBSC Graz. Spielbeginn in der Union Halle ist um 18 Uhr. Das nächste Heimspiel findet am Freitag, 24. Feber, um 19.30 Uhr gegen die Traiskirchen Lions statt.