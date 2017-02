Gunners vergeigten Sieg gegen Fürstenfeld

04.02.2017, 08:21 Uhr

Aggressive Panthers trafen auch schwache Gunners-Defensive und hatten auch das Glück auf ihrer Seite.

OBERWART. Nach zehn Siegen in Folge setzte es für Oberwart gerade im Derby gegen Fürstenfeld (gespickt mit vier Oberwartern) wieder eine Niederlage.Die Gäste erwischen einen guten Start, doch Oberwart fand bald ins Spiel und konnten Dank guter Trefferquote einen leichten Vorsprung zum Viertelende herauswerfen. Im zweiten Viertel erarbeiten sich die Gunners einen acht Punktevorsprung, doch ein Time-Out von Pit Stahl zeigt Wirkung und die Panthers kommen wieder heran. Mit einem 46:40-Vorsprung für die Gunners geht es in einem heißen Duell in die Kabine.

Panthers aggressiver

Im dritten Viertel ziehen zunächst die Gunners davon, ehe Ochsenhofer & Co. in einer Schwächephase der Oberwarter zurückfighten. Mit einem Dreier bringt Car die Gäste sogar in Führung (58:57). Die Gunners lassen sich von einigen Pfiffen bzw. Nichtpfiffen der Referees verunsichern - die Panthers zeigen hohe Aggressivität - mit Erfolg. Vor allem in der Defense wirken die Gunners meist als Zuschauer. Mit 66:66 geht es in die letzten 10 Minuten.Im Schlussviertel schenken sich beide Teams wenig, wobei unnötige Ballverluste der Gunners zu einfachen Punkten der Panthers führen. Car lässt die Gäste auf 82:76 davonziehen, doch Oberwart dreht das Spiel erneut. Käferle sorgt fürs 84:82. 16 Sekunden vor Schluss schafft Jandl mit einem (ungehinderten) Dreier die erneute Fürstenfelder-Führung. Der letzte Angriff der Gunners wird abgefangen und die Panthers schlagen nochmal zu. Am Ende jubeln die Fürstenfelder über einen 87:84-Sieg in Oberwart."Wir hatten heute auch Glück", meint der Oberwarter David Jandl im Dress der Panthers. "Wir haben heute eine furchtbare Defensivleistung gezeigt. So kann man gegen das zweitbeste Offensivteam der Liga nicht gewinnen", ärgerte sich Gunners Coach Chris Chougaz, der in der Vorwoche in seiner griechischen Heimat geehrt wurde.McNealy 17, Jackson 15, Cumberbatch 13, Kuakumensah 12, Traylor 9, Blazevic 8, Käferle 5, Wolf 3, Szkutta 2Car 29, Sarlija 18, Iliev 13, Jandl 12, Neudecker 4, Radakovics 3, Gaspar 2