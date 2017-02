HLW Pinkafeld holt Landessieg bei den Bgld.Schulschimeisterschaften in der Kategorie Oberstufe Damen

09.02.2017, 22:10 Uhr

Haider Julia (HLWa3) war die schnellste Teilnehmerin und holte sich den Sieg in der Einzelwertung der Damen!Das Damenteam bestehend aus Julia Haide , Lisa Habersack, Marlen Pichelhöfer, Magdalena Schmied, Michaela Glatz holte sich den Landessieg!

Weiters belegte das Damenteam mit Ines Steiner, Lisa Marie Kaiser, Katrin Grimm, Tanja Trausmüller und Lisa Hammer hervorragenden den 3.Rang.Somit hat sich die HLW Pinkafeld für die Bundesmeisterschaften in Saalbach/Hinterglem qualifiziert, wo unsere Mädels das Burgenland sicherlich mit VOLLGAS vertreten werden.Wir gratulieren unseren Schülerinnen sehr herzlich und bedanken uns bei den betreuenden Professorinnen MMag. Elisabeth Postl und Mag. Sabine Putz.Gleichzeitig gratulieren wir unserer Nachbarschule, der HTBL Pinkafeld, zum Landessieg in der Kategorie Oberstufe Herren!Somit gingen ALLE LANDESSIEGE in der Kategorie Oberstufe an die PINKAFELDER Schulen HLW Pinkafeld und HTBL Pinkafeld, welcher gemeinsam Saalbach/Hinterglemm unsicher machen und das Burgenland bestmöglich vertreten werden ...In Pinkafeld gibt es nur noch ein Gas, VOLLGAS!!!