HTL Pinkafeld ist Schul-Landesmeister Schi Alpin in der Kategorie Oberstufe Herren

10.02.2017, 15:47 Uhr

HTL-Teams bei Schi Alpin-Landesmeisterschaft der Schulen erfolgreich

Gleich 3 Burschen-Teams unserer Schule, betreut von Prof. Christian Schober, nahmen an den LMS in St. Jakob teil. Die Mannschaft HTL Pinkafeld I konnte dabei zum wiederholten Male den Landesmeistertitel erringen. Damit hat sich dieses Teams für die österreichischen Schulschimeisterschaften "Schul-Olympics", die im März in Saalbach-Hinterglemm stattfinden werden, qualifiziert. Klare Tagesbestzeit wurde von Glatz Florian aus der Mannschaft I erreicht!Auch ein Mädchenteam, betreut von Prof. Eveline Voith, war am Start und konnte den 4. Platz erreichen.