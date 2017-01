Landesmeistertitel für Wieners und Zapfel

20.01.2017, 08:09 Uhr

Die Leichtathletik-Hallenmeisterschaften brachten zahlreiche Erfolge für den Bezirk Oberwart.

BEZIRK OBERWART. Am 14.01.2017 wurde in der Dusikahalle in Wien gemeinsam mit dem WLV und NÖLV die Hallenmeisterschaft abgehalten. 27 Athlethen hatten sich angemeldet.Dabei gab es für den Bezirk Oberwart einige Titel und Podestplätze. Über 60m Hürden und 60m, sowie Weitsprung holte die gebürtige Riedlingsdorferin Yvonne Zapfel (Laufteam Burgenland Eisenstadt) jeweils den Landesmeistertitel. Ivonne Wiener (ATS Pinkafeld) eroberte im Hochsprung Gold, im Weitsprung Silber. Adam Wiener (ATS Pinkafeld) gewann im Weitsprung, Hochsprung und Kugelstoßen (jeweils U18).

Alle Landesmeister des Bezirks

Weitsprung, WU18: Heinrich Jana, ATS-PinkafeldKugelstoßen, WU18: Sanz Julia, ATS-Pinkafeld60m, Frauen: Zapfel Yvonne, LT Bgld Eisenstadt60m Hürden, Frauen: Zapfel Yvonne, LT Bgld EisenstadtHochsprung, Frauen: Wiener Ivonne, ATS-PinkafeldWeitsprung, Frauen: Zapfel Yvonne, LT Bgld EisenstadtHochsprung, MU18: Wiener Adam, ATS-PinkafeldWeitsprung, MU18: Wiener Adam, ATS-PinkafeldKugelstoßen, MU18: Wiener Adam, ATS-PinkafeldWeitsprung, Männer: Weninger Josef, Raika AschauKugelstoßen, Männer: Weninger Josef, Raika Aschau