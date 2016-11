Mannschaft des Bezirks 2016

28.11.2016, 00:00 Uhr

Zehn Nominierte aus 33 Kandidaten stehen in der Kategorie "Mannschaft" zur Wahl. Die Online-Wahl erfolgt vom 28. November bis 19. Dezember, zeitgleich mit der Jury-Wahl.

Die Nominierten*

5. Platz in der Frauen-Superliga, Sieg im Österreichcup9. Platz in der Staatsmeisterschaft8. Platz ÖFB Frauenbundesliga, 9. Platz 2. Frauenliga Ost/Süd (Klassenerhalt)2x Österreichischer Staatsmeister (Staffel, Mannschaft)2. Platz Gesamtwertung Alpenpokal, Sieg in der Österreich-Wertung, LandessiegÖsterreichischer Cupsieger, Österreichischer Meister, Aufstieg in die 2. Gruppenphase des FIBA Europe Cup,2. Platz in der 1. Bundesliga, 3. Platz im ÖsterreichcupMeister in der 2. Liga Süd und Aufstieg in die Burgenlandliga, 9. Platz Herbstsaison (bestes Bezirksteam)2. Platz im Intercup, 5. Platz Tischtennisbundesliga, 3. Platz im Tischtennis Cup,Platz 1 in der 2. Gebietsliga, 2. Platz im Aufstiegsplayoff und Aufstieg in 1. Gebietsliga, Erfolge im Nachwuchs

* Es sind jeweils nur die größten Erfolge ausgewiesen (Stand 20.11.2016)