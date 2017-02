Maria Koller und Stefan Wappel sind Ortsschimeister in Grafenschachen

06.02.2017, 17:30 Uhr

Die traditionelle Ortsschimeisterschaft des SC Grafenschachen fand in St. Jakob i. Walde statt.

GRAFENSCHACHEN/ST. JAKOB. Der SC Grafenschachen veranstaltete am 4.2.2017 die diesjährige Ortsskimeisterschaft von Grafenschachen in St. Jakob im Walde.Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand wieder der mit 28 Toren von Trainer Müller Willi ausgeflaggte Riesentorlauf auf der Nordabfahrt in St. Jakob im Walde. Die Pistenverhältnisse waren trotz der warmen Witterung für alle 75 Teilnehmer sehr gut.

Durchschnittszeit zählte

Bei den Damen kam Maria Koller und bei den Herrn Stefan Wappel der Durchschnittszeit am nächsten und wurden somit Ortsskimeister 2017. Die seit Jahren praktizierte Mannschaftswertung war ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung. Sieger dieser Mannschaftswertung (die fünf schnellsten jeder Mannschaft wurden gewertet) wurden die Fußballer vor den Skihaserln und den Rutschern. Vierter wurde das Team Spedi Schröck.Beim Kinderrennen, das zum Energie Burgenland Kindercup zählte war das schnellste Mädchen Tina Hetfleisch vom USC Pinkafeld (Kinder U12) und der schnellste Bursche Philipp Huber vom SK Eisenstadt (Kinder U12).Die Tagesbestzeiten gingen an Eva Schuller vom SC Grafenschachen (Schüler U14) und Manuel Nussbaumer vom SC Neudörfl (Gästeklasse Herrn).