MARIO KRAMMER wechselt in die Burgenlandliga zu Aufsteiger MARKT ALLHAU

Name: Krammer MarioGeburtsdatum: 29.01.88Geburtsort: OberwartWohnort: FürstenfeldFamilienstand: ledig (Freundin Carina)Beruf: HeilmasseurLieblingsspeise: Spaghetti BologneseLieblingsgetränk: je nach Anlass, zu einem guten "Achterl" Rot sag ich nie nein. Ansonten WasserLieblingsposition: Am wohlsten fühle ich mich am Flügel links sowie auf der rechten Seite.Lieblingsverein: SC Burgau: Mit 6 Jahren hat alles beim SC Burgau begonnen, danach (10 Jahre) ging es nach Schielleiten zur 1. Österreichischen Fussballschule sowie zum LAZ Weiz. In der Oberstufe( HIB Liebenau mit 14 Jahren) wechselte ich dann zur GAK Akademie. Aus verletztungsbedingteten Gründen wechselte ich dann mit 18 Jahren zum SV Oberwart, wo ich 4 Jahre lang spielte. Meine letzten 6 glücklichen Jahre war ich beim Sportclub Fürstenfeld, mit denen ich Höhen und Tiefen erlebte. Vom Herbstmeistertitel bis zur Relegation war alles dabei.Der Grund warum ich nach 6 Jahren FSK einen Wechsel angestrebt habe, war meine Arbeit. Da ich seit einem Jahr selbstständig bin, habe ich durch die Trainingszeiten im Meisterschaftsbetrieb mehr Zeit für meine kleine Firma. Eine Rolle spielte auch die gute Freundschaft zu Monschein Christoph und Teller Christian. Da ich auch das ein oder andere Mal als Masseur beim Verein auf der Bank gesessen bin, kenne ich den Großteil des Kaders bereits.Natürlich will ich jedes Spiel gewinnen, aber ob es umsetzbar ist, wird sich zeigen. Ein gesicherter Platz im Mittelfeld ist aber mehr als realistisch und für dieses Ziel möchte ich natürlich meinen Teil dazu beitragen. Ich kenne die Burgenlandliga schon, daher ist es wichtig in den Derbys zu punkten und auf die freue ich mich schon ganz besonders. Vor allem auf die erste Runde in Oberwart.Persönlich kenne ich den Spieler Mario Krammer als körperlich robusten und zweikampfstarken Typen.Die "Steirische Eiche" wird mit Sicherheit ein Gewinn für den UFC MARKT ALLHAU werden und ist eine Bereicherung für die komplette Landesliga!