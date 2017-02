Mit Doppelsieg geht's für die Wild Volleys Oberschützen ins Aufstiegsplayoff

05.02.2017, 08:11 Uhr

Die Wild Volleys Oberschützen konnten beide Spiele der Heimdoppelrunde gegen Weiz und Graz gewinnen.

OBERSCHÜTZEN. Mit zwei klaren 3:0-Siegen beendete das junge Team der Wild Volleys Oberschützen den Grunddurchgang in der 1. Gebietsliga und schaffte damit auch den Sprung ins Aufstiegsplayoff für die 2. steirische Landesliga.Das erste Spiel gegen VBC Weiz war fast in Rekordzeit beendet. Die ersten beiden Sätze gingen mit 25:12 und 25:8 locker an die Oberschützerinnen. Lediglich im dritten Satz wurde es etwas knapper, wobei am Ende ebenfalls ein souveränes 25:18 stand.

Enges Spiel gegen Graz

Das zweite Spiel gegen VSC Graz 3 war vor allem im ersten Satz eng. Tolle Ballwechsel begeisterten das Publikum und das Quentchen Glück bei einigen Bällen brachte den Wild Volleys den 25:22-Gewinn. Mit dem Selbstvertrauen und Momentum auf ihrer Seite ging auch Satz 2 mit 25:19 ans junge Team aus Oberschützen. Der dritte Satz war nur noch Formsache und auch diesen holten sich die Sedlacek-Mädels mit 25:16 - auch zur Freude von Sportunion Burgenland-Obfrau Karin Ofner.Damit sicherte sich Oberschützen den 2. Platz in der 1. Gebietsliga hinter TV Frohnleiten und den Platz im Aufstiegsplayoff.