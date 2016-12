NMS MARKT ALLHAU sorgt für Überraschung im Futsal

13.12.2016, 21:07 Uhr

bei den heurigen Schul-Bezirksmeisterschaften in Oberwart sicherte sich diedie Teilnahme an der Landesmeisterschaft, die nächste Woche am Mittwoch, den 21. Dezember 2016 ebenfalls in Oberwart über die Bühne gehen wird.Aufgrund der starken Konkurrenz, die im Bezirk Oberwart auf Schulebene vorherrscht, ist dieser Erfolg nicht hoch genug einzuschätzen!

Hier geht es zu den Ergebnissen im Detail

NMS Markt Allhau gegen NMS Pinkafeld - 1:1NMS Markt Allhau gegen BRG Oberschützen - 4:1NMS Markt Allhau gegen NMS Kohfidisch - 2:0NMS Oberwart gegen NMS Markt Allhau - 2:3 i. E.BRG Oberschützen gegen NMS Markt Allhau - 1:0Herzliche Gratulation zu diesem tollen Erfolg!