Oberwart gewinnt 2. Regionalturnier

18.12.2016, 08:05 Uhr

Die Hausherren aus Oberwart besiegen im Bezirksduell im Finale Pinkafeld mit 3:2.

OBERWART. Am Samstag, 17.12., wurde das 2. Regionalturnier in Oberwart gespielt. In Gruppe A trafen die Hausherren auf Güssing, Ostbahn XI und Kirchfidisch. In Gruppe B spielten Pinkafeld, Neuberg, die AKA Burgenland U18 und Ollersdorf.Mit zwei knappen Siegen (5:4 gegen Güssing und 3:2 gegen Ostbahn XI) und einer Niederlage (3:5 gegen Kirchfidisch) holte Oberwart vor Güssing den Gruppensieg. Pinkafeld setzte sich mit drei Siegen (4:1 gegen Neuberg, 3:1 gegen Ollersdorf und 2:1 gegen die AKA-Auswahl) als Gruppensieger durch. Neuberg holte Rang 2.

Bezirksfinale an Oberwart

In den Kreuzspielen setzten sich Oberwart (5:2 gegen Neuberg) und Pinkafeld (4:1 gegen Güssing) souverän durch. Das Finale gewannen die Hausherren schließlich mit 3:2. Platz 3 ging an die Neuberger nach einem 4:0 gegen Güssing.Damit sicherte sich Oberwart weitere 111 Masterspunkte, Pinkafeld bekam 74 und Neuberg 37. Alle drei sind für das heutige Oberwarter Masters qualifiziert. Dieses beginnt um 14 Uhr. Gruppe A bilden Stegersbach, Pinkafeld und die HAK Stegersbach, Gruppe B Oberwart, Stuben und Neuberg. Alle Ergebnisse http://www.bfv.at/Portal/Spielbetrieb/Hallenmasters/Oberwart-Regionalturnier-2/">Alle Ergebnisse