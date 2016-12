Oberwarter Hallenmasters geht auch an Oberwart

18.12.2016, 22:19 Uhr

Im Finale traf man auf auch ausgeruhte Stegersbacher. Am Ende siegte man dank Tore von Farkas (1x) und Herrklotz (3x) das Finale mit 4:1.

Am Ende krönte man sich an 2 Tagen 2x zum Sieger eines Turnieres und holt 231 Punkte für die Hallenmasterswertung. Neben dem Pokal des 1. Platzes gab es auch den Wanderpokal. Nach 1 Jahr in Mattersburg kommt er wieder zurück in die Heimat, nach Oberwart. Tormann des Turnieres wurde Dietmar Benkö und Torschützenkönig mit 16 Toren wurde Thomas Herrklotz